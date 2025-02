Sensaatio-SaiPalta taas sopimus julki – Raimo Helmiselle ylistys: "Yksi tärkeimmistä seikoista"

SaiPan jatkosopimuspäivät jatkuvat. Seura jatkaa yhteistä matkaansa maalivahti Kari Piiroisen kanssa.

Piiroisen, 23, tuore jatkosopimus on kaksivuotinen. Hän pelaa toista kauttaan Lappeenrannassa. Piiroinen on kopannut kuluvalla kaudella kakkosvahdin roolissa 15 ottelua torjuntaprosentilla 90,6.

– Kari on ottanut selkeästi urallaan tällä kaudella ison askeleen eteenpäin, torjunut tasaisesti ja paljon voittopelejä meille. Kyseessä on ehdottomasti voittava maalivahti jatkoonkin, urheilujohtaja Harri Aho kommentoi.

SaiPan ykkösvahtina toimi alkukaudella Oskari Salminen ja sittemmin Michael Hutchinson. Täksi kaudeksi naarattu suomalaiskassari Filip Lindberg on lainalla HPK:ssa 15. helmikuuta asti. Hän ei ole alkukauden loukkaantumisen vuoksi pelannut peliäkään Lappeenrannassa.

Piiroinen on uutisen myötä kolmikosta ainoa, jolla on nyt sopimus myös ensi kaudesta.

Maalivahti kiittelee kokenutta Hutchinsonia mentoroinnista. Myös päävalmentaja Raimo Helminen saa vuolaan ylistyksen.

– Täällä on ollut hyvä boogie ja toivottavasti sama jatkuu myös ensi kaudella. Kyllä yksi tärkeimmistä seikoista, miksi koen, että täällä on hyvä jatkaa, on Raipen jatkaminen päävalmentajana. Hutchilta olen paljon saanut hyviä vinkkejä lisää omaan tekemiseen, Piiroinen sanoo.

SaiPa julkaisi eilen tehohyökkääjä Otto Kivenmäen vuoden mittaisen jatkosopimuksen. Vuosikausia rämpinyt pikkuseura on sensaatiomaisesti kolmantena SM-liigan runkosarjassa. Käynnissä on kuuden ottelun voittoputki.