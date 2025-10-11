Kärppien 1-1-tasoitusmaali herätti keskustelua MTV Urheilun asiantuntijoiden Juhamatti Aaltosen ja Ari Vallinin keskuudessa.
SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen taustajoukkoineen haastoi avauserässä Kärppien 1–1-tasoitusmaalin mahdollisen paitsion vuoksi. Linjatuomarit Valtteri Virtanen ja Hannu Sormunen tarkistelivat osumaa aikansa videolta, mutta lopulta maali hyväksyttiin.
MTV Urheilun asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Ari Vallin yllättyivät tuomariratkaisusta.
– Mä olin ihan varma, että sääntö on niin, että jalan pitää käydä alueelta ulkona ja kuitata tuo sininen. Nythän se on sinisen päällä. Olin ihan varma, että tämä on paitsio, Juhamatti Aaltonen sanoo.
