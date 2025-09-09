SM-liigan iso uudistus laitettiin heti testiin – Juhamatti Aaltonen teki kovan NHL-viittauksen

Jääkiekon SM-liiga toi tälle kaudelle ison uudistuksen, kun se otti käyttöön niin sanotut paitsiohaastot. Ne laitettiin heti testiin tiistain avauskierroksella, kun KooKoo haastoi Ässien maalitilanteen.
Katso: Tältä näytti SM-liigakauden avausmaali – raju haparointia, sitten nähtiin tyylikäs uitto!
KooKoon videovalmennus havaitsi, että Ässät syyllistyi paitsioon hyökkäysalueelle tulon yhteydessä. Hetki tästä ja Johan Olofsson painoi kiekon verkkoon.
KooKoon videovalmentajat viestivät kotijoukkueen vaihtopenkille, että nyt kannattaa haastaa. Niin myös tehtiin.
Tilanteen hidastuskuvat paljastivat sen, että Ässät toden totta syyllistyi paitsioon.
Ja maali hylättiin.
Video koko hässäkästä näkyy jutun yläreunasta.
MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen ei yllättynyt haaston lopputuloksesta.
– NHL:ssä kun ne haastavat paitsion, niin väitän, että 98/100 osuu. Nytkin 1/1, Aaltonen heitti.
KooKoon ja Ässien ottelu oli avauserän jälkeen lukemissa 0–1.