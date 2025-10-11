SaiPan ja Kärppien välisessä ottelussa nähtiin ikävä tilanne, kun SaiPan Samu Bau kiirehti luistinosuman jälkeen vauhdilla koppiin.

Bau kaatui jäähän taisteltuaan kiekosta Kärppien Eemil Erholtzin kanssa. Kaatumisensa yhteydessä Bau näytti lyöneen kätensä Erholtzin luistimeen.

Tilanteen jälkeen Bau katsoi hanskansa alle, minkä jälkeen hän kiirehti vauhdilla SaiPan pukukoppiin.

Bau näytti kuitenkin selvinneen pelottavasta tilanteesta säikähdyksellä, sillä hän palasi onneksi kaukaloon vielä saman erän aikana.