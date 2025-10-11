Loukkaantumisten runtelema Helsingin IFK on ilmiliekeissä Helsingin jäähallissa.

HIFK johti alakuloisten kohtaamisessa Ilvestä avauserän jälkeen 2–0, mutta toisella kaksikymppisellä vaihdetta iskettiin vielä isommin silmään.

Petr Kodytek ja 3–0, Vincent Marleau perään 4–0...

Tässä vaiheessa Ilveksen maalia vartioineelle Dominik Pavlatille riitti. Hän lähti vaihtoon ja paiskoi mailansa koppikäytävälle.

Entinen HIFK-vahti Roope Taponen ehti olla Ilves-maalissa reilun minuutin, kun soi taas. Daniel Mäkiaho ohjasi ja keräsi jo illan neljännen (2+2) pisteensä.

Mäkiahon lisäksi myös Marleau (1+3) ja Kiviharju (1+2) ovat kunnostautuneet pistetehtailussa.

Ennen tätä iltaa HIFK ei ollut tehnyt maaliakaan kolmeen otteluun. Se oli myös ennen illan pelejä vähiten maaleja sarjassa tehnyt joukkue. HIFK oli illan kierrokselle lähdettäessä sarjajumbona. Ilves oli sijalla 14.

Ottelu eteni toiselle erätauolle 6–0-lukemissa. HIFK:n viimeisimmästä vastasi erän lopussa Tony Sund.