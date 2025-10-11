Kolme ottelua ilman maalin maalia pelannut HIFK sai palkeet auki lauantaina Ilves-matsin avauserässä.
HIFK lähenteli jo seuraennätystä maalittoman putkensa kanssa, mutta tästä jäätiin kuitenkin vajaaksi.
Asian varmisti puolustaja Aron Kiviharju, joka vei kotijoukkueen johtoon 13 minuutin pelin jälkeen. Maalia tarkisteltiin videolta hyvä tovi, mutta maalivahdin häirintää ei Ilveksen haastosta huolimatta nähty.
Tamperelaiset ottivat epäonnistuneesta haastosta jäähyn, joka kostautui. Daniel Mäkiaho huudatti Helsingin jäähallia vain 1,5 minuuttia myöhemmin ja nakkasi HIFK:n kahden maalin johtoon.
Avauserä oli selkeästi HIFK:n paras kotierä tällä kaudella. Joukkue on sarjajumbona. Ilves on sijalla 14.
2–0-lukemista lähdettiin erätauolle.