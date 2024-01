Raimo Helminen ampaisi Slovakiaan – yksi asia maan kiekkoliigassa kolahti nopeasti tajuntaan: "Ihan uskomatonta"

– Kaupunki on ollut kiva, ainoa vain, että täällä oli hieno talvi vielä jouluna. Heti sen jälkeen tuli vesisade ja lämpöaalto. Täällä voisi olla tosi hienoa, mutta nyt on pimeää, Slovakiasta tavoitettu Helminen heittää MTV Urheilulle.

Helmisen aikakausi on kestänyt nyt 14 ottelua. Joukkue on voittanut niistä kymmenen. Parhaimmillaan voittoputki venähti kahdeksan ottelun mittaan. Tosin juuri nyt alla on kaksi tappiota.