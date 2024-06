Raipe Helminen jättihaasteen edessä SM-liigaan: "Ei tämä helppoa tule olemaan"

Liigapaikkoja on tämän jälkeen avautunut ja täytetty, mutta Helmiselle ei tilaisuus ole meriiteistä huolimatta avautunut. Tilanteeseen ”Raipe” on suhtautunut totutun tyynellä elämänasenteellaan.

Aisaparikseen Helminen saa tutun miehen. 36-vuotias Janne Hietaniemi on tehnyt koko Jukka Jalosen viimeisen valmennusjakson töitä Leijonien videovalmentajana. Hän on Helmiselle tuttu maajoukkueesta, Jokereista ja TPS:stä.

– Jannehan on saanut työskennellä todella kovien valmentajien kanssa. Hän on saanut paljon oppia, ja nuori mies oppii paljon ja päähän jääkin vielä uutta tietoa. Vaikka on nuorehko mies, niin hänellä on jo pitkä kokemus valmennuksesta, Helminen kuvailee.