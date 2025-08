Jokereiden tehohyökkäjältä linjaus SM-liigasta

Espoon Kalevan kisojen katsomosta tavoitettu Samuel Salonen oli loistovireessä, kun Jokerit pelasi pitsiturnauksessa. Joukkue pitsiturnauksen maalipyssy kehuu Jokereiden tämän kauden ilmettä varauksetta ja tekee linjauksen joukkueen pelillisestä' SM-liigakelpoisuudesta.

Jokerit pelasi pitsiturnauksessa kolme ottelua SM-liigajoukkueita vastaan, ja tuloksena oli voitto Sportista, tasapeli Ässien kanssa ja tappio Lukolle.

– Vaikka ollaan mestisporukka – tai mestisporukka ja mestisporukka – pelattiin minusta hemmetin hyvin liigajoukkueita vastaan, Salonen kehuu joukkueensa esityksiä.

– Jätkät on menneet paljon eteenpäin itseni mukaan lukien. Olin positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvin pärjättiin. Mielestäni pärjättäisiin varmasti Liigassa jo nyt, Salonen linjaa.

Jokereilla on nuori joukkue. Yli 30-vuotiaita on vain kourallinen ja valtaosa joukkueesta on Salosen tapaan vain muutaman vuoden kahden kympin päällä. Sport-ottelu oli erityisesti Saloselta iso onnistuminen, sillä hän pommitti kaikki joukkueensa kolmesta maalista, kun Jokerit voitti 3–2.

– Se oli todella hyvä peli, ja nyt sattui uppoamaan, Salonen hymyilee.

– Yritän tehdä maaleja, kun tiedän, että se maalinteko on vähän niin kuin minun hommani. Mutta pelaan tietysti sitä roolia, mihin valmennus minut laittaa ja yritän tehdä sen mahdollisimman hyvin.

Joukkueen päävalmentajaksi hankittiin täksi kaudeksi Jokereissa pitkään urallaan pelannut Tomek Valtonen.

– Eka tapahtuma vasta takana, mutta tuntuu tosi hyvältä. Vedetään yhtä köyttä, ja kaikki ovat olleet innoissaan. Hyvä joukkuehenki, vaikka aika vähän on vasta oltu koko porukka yhdessä, Salonen kommentoi.

Salonen oli Kalevan kisoissa kannustamassa tyttöystäväänsä Vilma Itälinnaa, joka nappasi naisten seitsenottelun voiton. Jokerit-hyökkääjä toimi ottelun toisena päivänä myös Itälinnan varavalmentajana.

Mestiksen harjoitusottelut alkavat alle kahden viikon päästä. Runkosarja puolestaan käynnistyy syyskuun toisella viikolla. Jokerit on viime kauden mestari ja lukeutuu suosikkeihin myös tänä vuonna.