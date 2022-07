Rahoituksen professori Rothovius: Valtion pitäisi luopua Fortumin enemmistöstä tai lunastaa yhtiö pois pörssistä

Rothovius toteaa, että Fortumin nykyinen omistuspohja on ongelmallinen. Valtio omistaa yhtiöstä 51 prosenttia, ja loput on pörssin kautta yksityisissä käsissä. Valtio voisi Rothoviuksen mukaan joko luopua enemmistöomistuksestaan tai lunastaa yhtiön pörssistä pois. Nykyisestä mallista aiheutuu jatkuvasti ongelmia, hän toteaa.

Seikkailu saksalaisen Uniperin pääomistajana on vain uusin esimerkki Fortumin vastoinkäymisistä. Sijoitukset Venäjälle eivät koskaan täyttäneet suuria odotuksia ja laitoksia ollaan nyt myymässä paikallisille ostajille, todennäköisesti halpaan hintaan.

Valtion omistus johti verkkojen myyntiin

Rothovius mainitsee sähköverkkojen myynnin esimerkkinä haitoista, joita valtion omistus on aiheuttanut.

– Siirtoverkot jouduttiin myymään, koska valtio on iso omistaja, ei niitä muuten olisi myyty. Kun ne olivat Fortumin omistuksessa, ei siirtohintoja olisi pystytty nostamaan niin paljon kuin yhtiö olisi halunnut. Se olisi ollut poliittisesti mahdotonta.

– Jos sota jatkuu nykyisellään ja energian hinta pysyy korkealla, niin Uniperin tappiot kaasun osalta jatkuvat.Uniper on perjantaina julkistetun sopimuksen mukaan saamassa luvan siirtää asiakkaidensa maksettavaksi 90 prosenttia kaasun ostohinnasta viimeistään lokakuun alussa. Siten tappiot jatkuvat, mutta jäävät tuntuvasti pienemmiksi.

Toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubachin mukaan Uniper laskee tekevänsä kuuden miljardin euron tappiot syyskuun loppuun mennessä.Rothoviuksen mukaan Uniperia auttaa se, että sen vesi- ja ydinvoimatuotanto on erittäin kannattavaa.

Pilkkominen ei realistista

– Pilkkominen olisi ollut loistava ratkaisu Suomen kannalta, mutta oli selvää ettei se saksalaisille käy. Nyt he saavat tuottoa, jos Uniper joskus alkaa tuottaa. Saksalaiset pelastivat tässä oman nahkansa.

– Se tulee valtavan kalliiksi, jos he siihen lähtevät.

Saksan hallitus on selvästi huolissaan siitä, miten käy, jos kaasun saanti Venäjältä katkeaa. Ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi äskettäin haastattelussa, että jos kaasun tulo loppuu, ei Saksa voi enää tukea Ukrainaa, koska sillä on tuolloin täysi työ kansalaiskapinoiden kanssa.

Baerbock pehmensi heti puheitaan, mutta selväksi tuli, että Saksa on käyttänyt tätä argumenttia Kanadan suuntaan. Saksa haluaisi Kanadan palauttavan kaasuputki Nord Stream 1:tä varten tarvittavan turbiinin, jonka huoltotyöt tehtiin Kanadassa.

Rothoviuksen mukaan tämä on vain yksi esimerkki siitä, millaisen sotkun Saksa on tehnyt energiapolitiikastaan. Myönteistä on toki se, että Saksa nyt harkitsee kolmen suljettavaksi aiotun ydinvoimalan jatkokäyttöä.