Pöllöraati: Saksassa luvassa vain "ilmaa ja kaasuvaivoja" – onko Fortumilla kotiinpaluun aika?

"Mitä tässä yksi Fortum painaa"

– Se on aika kova tilanne, että suomalaiset maksavat ensin kovat sähkölaskunsa ja sen jälkeen vielä tukevat saksalaisten kaasulaskuja. Lokakuulle saakka Saksassa on alennettua kaasun hintaa, on käsittämätöntä, ettei ole saatu sitä aikaiseksi, että saksalaiset maksaisivat kaasusta oikean hinnan, vaan suomalaisten pitää tehdä se Fortumin kautta, Kärki sanoo.

Kuuma poliittinen kysymys

– Tässä on ihan oikeutetusti puhuttu ylimääräisistä lapsilisistä, hoitajien palkoista ja muista, mutta ne ovat ihan lillukanvarsia. Tässä on 15 miljardia pelissä: Fortum on 7 miljardia käyttänyt ostamiseen ja tammikuussa on pistetty 8 miljardia tukemiseen. Jos 8 miljardia on vaarassa, tässä on nyt valtavat summat, Kärki jatkaa.