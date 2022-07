MTV Uutiset Saksassa: Tästä Saksan, Suomen ja Fortumin Uniper-paketissa on kyse – "Menetys myös suomalaisille veronmaksajille"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Samalla Saksan hallitus on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön mekanismin, jolla Uniper voi lokakuusta alkaen siirtää asiakkailleen 90 prosenttia kaasun kohonneista hankintakustannuksista.

Fortumin tytäryhtiö Uniper on Saksan suurin kaasuntoimittaja, ja se on hakenut maan hallitukselta taloudellista tukea Venäjän leikattua voimakkaasti maakaasun toimituksia Eurooppaan.

Tappiot pahimmillaan jopa 50 miljoonaa euroa päivässä

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola kertoo, että tavoite on saada Uniper hyvään vauhtiin Saksan siirtyessä fossiilisista energialähteistä, kuten kivihiilestä, uusiutuviin energialähteisiin.

– Alun perinkin jo, kun Fortum Uniperin osti, se oli tietoinen siitä, että sen rooli on merkittävä myös siinä, että Saksa lopettaa 2–3 vuoden kuluessa venäläisen maakaasun käytön.

Piuhola kertoo, että Saksan osuus tulee olemaan kolmannes Uniperista ja Fortum joutuu myymään osakkeet 1,70 euron kappalehinnalla. Osakkeen hinta on tällä hetkellä vähän yli 10 euroa.

Tulevien talvien tilanne ratkaisee

Millaisia seurauksia sovulla on Fortumille? Piuholan mukaan paljon ratkaisee se, millainen ensi talvesta ja seuraavista vuosista on tulossa kaasun suhteen.

– Sillä on siis merkitystä, miten kaasun hinta jatkossa käyttäytyy.

– Toinen asia, josta Saksan liittokansleri Olaf Scholz puhui, Saksa neuvottelee nyt tiiviisti ratkaisua, jolla kuluttajia ja kaasun käyttäjiä voitaisiin jatkossa tukea. Scholz sanoi, että ketään ei jätetä yksin tässä kriisissä, jonka Venäjä hyökkäyksellään ja energiasodallaan Euroopan kanssa on aiheuttanut.

– Nyt jo yli 25 % saksalaisista on niin sanotusti energiaköyhiä, eli energialaskun raju nosto olisi näille kotitalouksille kohtalokasta.

Miten kalliiksi Uniper tulee veronmaksajille?

Piuholan mukaan sovun ja koko ongelmavyyhdin hintaa suomalaisille tai saksalaisille veronmaksajille on mahdoton sanoa vielä tässä vaiheessa. Halvalla ei kuitenkaan päästä kummassakaan maassa.

– Fortum on ollut Suomen valtiolle tähän asti hyvä osingonmaksaja. Valtio on saanut Fortumin tuloksesta omistajana noin 500 miljoonaa euroa useamman vuoden ajan. On todennäköistä, että tuo maksutulo tyrehtyy nyt joksikin aikaa.