Palon syy ei ole tiedossa.
Järvenpään Riffinkadun Lidlin pihalla on palanut neljä ajoneuvoyhdistelmää ja kaksi peräkärryä, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.
Päivystävän palomestarin mukaan tulipalo oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle.
Palon syy ei ole tiedossa, palomestari sanoo MTV Uutisille.
Poliisin tutkinta oli hieman ennen kello aamukahdeksaa saapumassa paikalle.
Palaneet ajoneuvoyhdistelmät ja peräkärryt olivat parkkipaikalla niin kaukana rakennuksista, ettei leviämisvaaraa niihin ollut.