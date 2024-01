Radikaaleja ehdotuksia rallin MM-sarjaan – Juha Kankkunen ja Tommi Mäkinen laukovat suorat sanat: "Ei mitään tekemistä kilpa-autojen kanssa"

– Vaikea sinne on ruveta lyömään kiilaa, kun muilla on valmis auto. Koska tuommoisen rally1-auton pelkkä rakentaminen maksaa noin 1,2-1,3 miljoonaa, kun Rally2-auton pystyy tekemään noin 200 000-300 000 eurolla. Siinä on aika iso ero, Kankkunen pohtii.

– Kautta aikojen on menty pienempää ja halvempaa kohti sekä F1:ssä että rallissa, kun on huomattu, että on liian tehokkaita tai kalliita autoja – rallissa esimerkiksi B-ryhmästä A-ryhmään, ja F1:ssä moottoreissa on siirrytty pienempiin.