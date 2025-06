Juha Kankkuselta painavaa puhetta MM-rallista – "Ihmiset syttyvät ihan eri tavalla"

Rallin MM-sarjan säännöt on lukittu kaudesta 2027 alkaen kymmeneksi vuodeksi. Ralliauton hinta putoaa parhaimmillaan alle puoleen nykytasosta.

Kansainvälinen autoliitto FIA julkisti kaksi viikkoa sitten rallin MM-sarjan sääntöuudistuksen, joka tulee voimaan kaudella 2027. Pääideana on, että kilpa-autojen hintakatto rajataan 345 000 euroon. Voimalinja on vapaa, ja myös automallin osalta valinnanvapaus lisääntyy.

Toyotan tallipomo Juha Kankkunen valotti asiaa Kreikan MM-rallin yhteydessä.

– Uudet autot rakennetaan nykyisten WRC2-luokan autojen pohjalle. Vielä on ollut vähän väittelyä, mikä turboahtimien kuristimen koko tulee olemaan. Kun insinöörille antaa kaksi milliä isomman reiän, hän keksii saman tien 50 hevosvoimaa lisää, Kankkunen sanoi STT:lle.

– Minusta myös aerodynamiikka pitäisi säilyttää. Se on ihan turvallisuuskysymys eikä maksa paljon kokonaispaketissa. Olisi myös tärkeää, että ykkösluokan auto on erilainen peli kuin alemmissa luokissa. Ihmiset syttyvät ihan eri tavalla, kun on ääntä ja meininkiä.

Lisää kilpailua MM-sarjaan

1:20 Video: Toyotan Kalle Rovanperä huomautti sankasta pölystä Kreikan testierikoiskokeen jälkeen.

Kankkusen mukaan olennaista on, että säännöt on nyt linjattu. FIA ehti venkoilla uudistuksen kanssa pitkään, mutta nyt säännöt on lukittu kymmenen vuoden ajanjaksolle kaudesta 2027 lähtien.

– Näitä kamppeita on ryhdyttävä rakentamaan ajoissa. On positiivista, että nyt tiedetään, mitä ruvetaan tekemään. Se tuo pysyvyyttä lajille, Kankkunen kertoi.

– Kehitystyö alkaa heti. Vielä ei tiedetä, vaihtuuko meillä myös automalli. Se asia on päätettävä mahdollisimman nopeasti.

Nykyisten Rally1-autojen hinta huitelee miljoonassa eurossa. Sääntöuudistuksen tavoitteena on sekä houkutella mukaan uusia autonvalmistajia että antaa pienemmille yksityistalleille ja -kuljettajille mahdollisuus kisata lajin huippuja vastaan.

– Nyt se on täysin mahdollista. Tämä on toki vain minun mielipiteeni, mutta jos mietitään vaikka Citroenia ja Skodaa, niin he voisivat aika pienellä rahalla muuttaa nykyisen WRC2-luokan auton ykkösluokan kilpuriksi, Kankkunen summasi.

– Ei muuta kuin siivet vain koriin ja turboon isompi reikä. Se on aika nopeasti tehty.