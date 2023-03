Raastavan MM-rallin paluun! Tässä Meksikon osakilpailun ohjelma, aikataulu ja tv-lähetykset

Meksikossa ajettiin edellisen kerran WRC-autoilla kaudella 2020. Tuolloin voittoon kaasutteli Toyotan Sebastien Ogier , joka on mukana myös tämän vuoden kilpailussa.

Suomalaistähti Kalle Rovanperällä , joka on MM-sarjassa toisena, on Meksikosta vyöllä yksi WRC-kisa – viides sija kaudelta 2020.

Kauden kolmannella kisalla on mittaa 320,71 erikoiskoekilometriä. Haasteina ovat muun muassa rajut soratiet ja korkea ilmanala.

Meksikon MM-rallin ohjelma 2023:

Torstai 16.3.

Perjantai 17.3.

Lauantai 18.3.

Huolto C, Rally Campus (45 min)

Sunnuntai 19.3.

Meksikon MM-rallin lähetykset C Moressa:

Torstai 16.3.

Perjantai 17.3.

Lauantai 18.3.

Sunnuntai 19.3.

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa C More Max -kanavalta sekä C Moren suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna cmore.fi/mm-ralli.