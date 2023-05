Joko nyt, Kalle Rovanperä? Portugalin MM-rallin ohjelma, aikataulu ja tv-lähetykset

Kisaan lähdetään kutkuttavista asetelmista, sillä MM-sarjan viisi kärkimiestä on vain 11 pisteen sisällä toisistaan. Toyotan Kalle Rovanperä , joka puolustaa kilpailuvoittoa Portugalissa, on sarjassa kolmantena, vain pisteen päässä sarjaa johtavasta Sebastien Ogierista .

Kauden viidennellä osakilpailulla on mittaa 325,35 erikoiskoekilometriä.

Portugalin MM-rallin ohjelma 2023:

Torstai 11.5.

Perjantai 12.5.

Lauantai 13.5.

Huolto C, Exponor (49 min)

EK12 Vieira do Minho 2 (26,61 km)

EK9 Vieira do Minho 1 (26,61 km)

Sunnuntai 14.5.

Portugalin MM-rallin lähetykset C Moressa:

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa C More Max -kanavalta sekä C Moren suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna cmore.fi/mm-ralli.