Raaseporin turmaristeys on nyt tukittu: "Risteys on tarkoitus sulkea lopullisesti"

– Tämänhetkisen tiedon mukaan risteys on tarkoitus sulkea lopullisesti, Koistinen sanoo STT:lle.

Junaradan kanssa risteävällä autotiellä on tällä hetkellä huomiomerkein varustettu aita, jossa ilmoitetaan tasoristeyksen sulkemisesta. Aitojen takana on koko tien tukkiva ainakin toista metriä korkea sepelikasa, ja sen takana on esteenä vielä puuromua ennen junarataa.