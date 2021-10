Suomessa yhä 1 880 tasoristeystä ilman turvalaitteita – ”Kaksi kuolonkolaria, ennen kuin saatiin turvalliseksi”

Vaikka meneillään on nytkin viisivuotinen korjausurakka, jossa parannetaan tasoristeysten turvallisuutta tai poistetaan kokonaan vaaralliset risteykset, tälläkin projektilla kartalta katoaa vasta 400 riskejä sisältävää risteystä.

– Toiveissa on, että tämän projektin jälkeen saisimme vuosittaisen määrärahan tasoristeysten poistamiseen tai parantamiseen, kertoo liikenneturvallisuuden asiantuntija Jarmo Koistinen Väylävirastosta.

Toissapäivänä Kaskisissa vältyttiin suoranaiselta suuronnettomuudelta, kun koulubussi törmäsi tasoristeyksessä ratatyökoneeseen ja kuljettajan lisäksi seitsemän koululaista loukkaantui. Tänä syksynä on sattunut myös kuolonkolareita tasoristeyksissä: Paltamossa kuoli elokuun lopulla kaksi henkilöä yhteentörmäyksessä ja Loimaalla koettiin muutama viikko sitten vakava onnettomuus.

– Melkein joka vuosi näissä onnettomuuksissa menehtyy ihmisiä keskimäärin kolmesta viiteen. Erilaisia tasoristeysonnettomuuksia on ollut keskimäärin kaksikymmentä kappaletta vuodessa, kertoo Koistinen.

Alikulku tuli kuolonkolarien jälkeen

Lauri Juntunen on tyytyväinen siihen, että pitkän odotuksen jälkeen vaarallinen tasoristeys korvautui alikululla.

Lauri Juntunen on tyytyväinen siihen, että pitkän odotuksen jälkeen vaarallinen tasoristeys korvautui alikululla.

Suomessa on kaikkiaan 2600 tasoristeystä. Niistä 700 kappaletta on varustettu turvalaitteilla. Osa tasoristeyksistä on korvattu alikululla, jonka seurauksena ne eivät enää lukeudu tasoristeyksiin lainkaan. Näin kävi Kälviän Peltokorvessa, jossa vaarallinen tasoristeys johti useaan kuolonkolariin, ennen kuin se poistui.