MTV Malmössä: Ammuskelut kuriin amerikkalaisopein? Poliisilta selvä viesti kaupungin pahimmille rikollisille – "Lopettakaa ampuminen tai koko jenginne kärsii"

Viimeisen parin vuoden aikana Malmössä on kuitenkin saatu vähennettyä vakavia väkivaltarikoksia ja ammuskeluja Yhdysvalloista otetun mallin avulla.

Sluta Skjut -projektissa on mukana poliisin lisäksi myös muita viranomaisia, kuten sosiaalitoimi ja kaupunki. Projektin tarkoitus on sanella ammattirikollisille selväsanainen viesti siitä, että konfliktit on ratkaistava muuten kuin ampumalla, ja jos he haluavat apua, eri viranomaiset ovat valmiit sitä antamaan.

Projektin ensisijaisena tavoitteena on vähentää vakavaa väkivaltaa ja ammuskeluja rikollisjengien välillä.

– Olemme kartoittaneet rikollisryhmät Malmössä, eli ne jotka esimerkiksi myyvät huumeita, ja ketkä kuuluvat noihin ryhmiin. Jokainen ryhmä on saanut poliisilta ja koko yhteisöltä viestin, että jos te räjäyttelette ja ammutte ihmisiä kuoliaaksi, koko ryhmälle tulee seurauksia, komisario Glen Sjögren Malmön poliisista kertoo.

Rikollisille on myös tarjottu apua, jos he haluavat lopettaa rikollisen elämän. Osalle on hankittu uusi identiteetti ja uusi asuinpaikka kaukana Malmöstä.

– Se on lähes välttämätöntä, jotta he pääsevät irti niistä kuvioista, Sjögren sanoo.

Ihmisiä kuolee nyt vähemmän

Kaikista väkivaltaisimmat rikokset ovat vähentyneet Malmössä vuodesta 2017, vaikka yhä edelleenkin vakavia rikoksia tapahtuu kaupungissa. Aseita löytyy joka toinen päivä ja jopa alaikäisiä ihmisiä on kuollut jengien yhteenotoissa.

Silti rikosten seurauksena kuolee nyt vähemmän ihmisiä kuin vielä pari vuotta sitten.

– Juuri nyt meillä on ollut positiivinen kehitys. Olemme pystyneet vähentämään kaikkein vakavimpia rikoksia, kuten ampumisia ja räjähdyksiä. Myös kansalaisilla on turvallisempi kuva kaupungista, poliisipäällikkö Mattias Sigfridsson Malmön poliisista kertoo.

Projektin aikana poliisi on myös ottanut kiinni useita ammattirikollisia ja se on rauhoittanut Malmön tilannetta.

– Malmössä on suuria rikollisryhmittymiä ja lojaliteetti ryhmien välillä on heikko. Näiden ryhmien keskuudessa tapahtuu paljon ampumisia, kun he ovat konflikteissa. Heillä on suuri potentiaali käyttää väkivaltaa, Sigfridsson sanoo.

Ensimmäinen kokeilu Malmössä

Sluta skjut- projektiin on haettu mallia Yhdysvalloista ja Ruotsissa sitä on kokeiltu ensimmäisenä Malmössä.

Malmön tuloksista tehdään tutkimus yliopistossa. Jos tulokset osoittautuvat hyviksi, samanlaisia projekteja aloitetaan muuallakin Ruotsin suurissa kaupungeissa.

– Tämä on toiminut erittäin hyvin Yhdysvalloissa, ja toivomme, että se toimii yhtä hyvin Malmössä. Tähän mennessä näyttää hyvältä. Rikoksia on tapahtunut vähemmän nyt, kuin silloin kun projekti alkoi. Mutta sitä ei ole vielä tutkittu, johtuuko rikosten väheneminen projektista vai jostain muusta, kriminilogi, jengitutkija Manne Gerell Malmön yliopistosta sanoo.

Katso videolta, miten asukkaat pahamaineisessa Malmön Rosengårdissa kommentoivat nykyistä tilannetta ja mitä poliisi kertoo projektista.