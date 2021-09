MTV Kabulissa: Tältä näyttävät Yhdysvaltain vahinkoiskun veriset jäljet – "He tappoivat kaikki"

Perhe on surun murtama

– He tappoivat kaikki ja pitivät veljeäni Isisin jäsenenä. Olen iloinen edes siitä, että he ymmärsivät lopulta, että hän ei ole Isissä. Veljelläni oli toimisto ja hän kävi töissä joka päivä, kertoo yhden uhrin veli Ajmal Ahmadi.

– Minua on pelottanut iskun jälkeen. He olivat kaikki perhettä ja ystäviä. Ajelimme yhdessä polkupyörillä, ainoa eloon jäänyt lapsi Omran Ahmadi sanoo.

– Kun tulemme käymään täällä, eivät naapurit pidä siitä. Heidän mielestään me olemme nyt uhka ja he pelkäävät, että jälleen tapahtuu jotain, jos olemme paikalla, sanoo Ajmal Ahmadi.

– Yhdysvallat teki tämän lennokki-iskun. Haluaisin vain, etteivät he kohdista hyökkäyksiään enää siviileihin. Toivon, että he kun he haluavat iskeä jonnekin, he olisivat kunnolla selvittäneet mihin ovat iskemässä. Heidän pitäisi ottaa maalikseen vain varmat kohteet, toteaa kolme lastaan iskussa menettänyt Romal Ahmadi hiljaisella äänellä.