Raaka Netflix-dokkari kuohuttaa: Elinkautiseen tuomittu murhaaja tappaa kissanpentuja ja taltioi videolle ihmisen paloittelun

Tiedätkö, kuka on Luka Magnotta? Kolmiosaista Netflixin Don’t F**K With Cats: Hunting an Internet Killer -dokumenttisarjaa on kutsuttu häiritsevimmäksi sarjaksi aikoihin. Sarja pureutuu kissojen tappajana ja murhaajana tunnetun kanadalaisen Magnotan elämään kulissien takana.