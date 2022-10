Jeffrey Dahmerin uhrin serkku kritisoi Netflixin sarjamurhaajasta kertovaa uutuussarjaa: "Traumatisoi yhä uudelleen ja uudelleen"

Hetkessä Netflixin katsotuimpien ohjelmien listalle noussut uutuussarja on puhuttanut laajasti sosiaalisessa mediassa. Sarja on kerännyt osakseen myös kritiikkiä siitä, että Dahmerin tekemien murhien uudelleendramatisointi on epäkunnioittavaa uhreja kohtaan. Asiaa on kommentoinut myös Dahmerin uhriksi joutuneen 19-vuotiaan Errol Lindseyn serkku Eric Perry.