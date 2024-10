Tuhannet palestiinalaiset pyrkivät pakoon Gazan pohjoisosista

Uutistoimisto AFP:n todentamilla videoilla näkyy kymmeniä ihmisiä, jotka saapuivat maanantaina Israelin sotilaiden miehittämälle tarkastuspisteelle Jabaliassa, joka on ollut Israelin massiivisen hyökkäyksen keskiössä. Israelin tankin ohi kulkevat ihmiset tarkistettiin, ennen kuin heidät päästettiin pisteeltä läpi yksi kerrallaan.

– Me tottelimme ja -- evakuoimme suojan, mutta yhtäkkiä siellä oli tulitusta, joka tappoi joitakin ihmisiä ja haavoitti useita, Dawasah sanoo.

Yli 400 kuollutta lyhyessä ajassa

Pelkästään tiistaina Israelin iskuissa Gazaan kuoli al-Jazeeran mukaan yli 40 ihmistä, joista suurin osa alueen pohjoisosassa. Gazan väestönsuojeluviranomaiset sanoivat viime viikolla, että ainakin 400 ihmistä on kuollut Israelin hyökkäyksessä sitten lokakuun 6. päivän.

"Pakottivat riisumaan itsensä alasti"

– He ottivat 15-vuotiaan poikani, Amjadin, ja pakottivat hänet riisumaan itsensä alasti, Saida, joka turvallisuussyistä kertoo vain etunimensä, kertoo AFP:lle.

– He käskivät meidän mennä -- ja sanoivat, että ansaitsemme tulla hakatuiksi. He toistivat sen yli sata kertaa tankin katolta, Dawasah sanoo ja lisää nähneensä useiden miehien tulleen otetuksi kiinni.

Jäljellä 400 000 ihmistä

Hamasin hallinto on vähätellyt pakolaisten määrää ja väittänyt, että suurin osa palestiinalaisista on pysynyt pohjoisessa. Hallinnon tiedottajan Ismail Thawabtehin mukaan vain pieni määrä kansalaisista on vastannut Israelin armeijan evakuointikäskyihin.