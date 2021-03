Poikkeuksellinen todiste: Tämä taskupuhelu tallensi Kalajoen henkirikoksen – "Me joudutaan linnaan, tää on murha"

Vastaajaan jäänyt taskupuhelu keskeisenä todisteena

– Mitä me tehdään sille? Se pitää tappaa, nainen sanoo nauhalla.

– Me joudutaan linnaan. Tää on murha, mies toteaa itse myöhemmin.

– Mä soitan [eräälle miehelle], että se kuukahti. Tää on meidän eduksi, nainen sanoi puhelun lopuksi.

Tallenne on puheluolosuhteista johtuen paikoin epäselvä, ja sitä on lyhennetty epäselvimpien kohtien osalta. MTV Uutiset on tehnyt tallenteeseen tekstitykset pitkälti korvakuulolta, ja siitä syystä tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia.