Pyrkiikö Venäjä vaikuttamaan Suomeen MM-turnauksessa? Turvallisuusjohtaja kertoo, mihin Tampereella on varauduttu

Kaikki ottelut C Moressa ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa !

Studio-osuus käynnistyy jo kello 19.30 C Moressa.

Kisa-avaus 13.5. – Leijonat kohtaa Norjan kello 20.20 C Moressa ja MTV3:lla!

Venäjän on ennakoitu reagoivan Suomen todennäköiseen NATO-hakemukseen erilaisin vaikuttamisyrityksin, jotka voivat kohdistua myös MM-tapahtumaan. Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula Tampereen kaupungilta sanoo organisaation varautuneen erilaisiin skenaarioihin.

Perttulan mukaan varautumisen tasoa on nostettu sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Kaupunki on tehnyt varautumisessa tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten, kuten poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

– Heti reagoitiin. Ryhdyimme heti laajasti analysoimaan toimintaympäristöämme ja pohtimaan, mitä vaikutuksia tällä on Suomeen ja Tampereen kaupunkin, Perttula sanoo.

– Täytyy huomata, että varautumisen kehittäminen on ollut jatkuvaa, ja nyt ehkä vielä enemmän sodan ajan asioihin liittyen.

"Taustalla on tehty asioita"

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorin Jarno Limnéll totesi aiemmin STT:n jutussa , että kevään kisatapahtumaan liittyy hybridivaikuttamisen riski. Limnéllin mukaan Suomen on varauduttava MM-kisojen kyberturvallisuuteen, koska tekniikalla on keskeinen rooli kisojen onnistuneessa järjestämisessä.

Perttulan mukaan näin on toimittu. Kriittisiä järjestelmiä on pyritty vahvistamaan.

– Kyberhyökkäys tai palvelunestohyökkäys meidän tietojärjestelmiimme on yksi sellainen, mikä on tapetilla, Perttula sanoo.

– Taustalla on tehty asioita, että kriittiset järjestelmämme kestäisivät paremmin, ja jos ongelmia tulee, miten ne saadaan takaisin palautettua. Niitä on nyt erityisesti tsekattu.

Myös informaatiovaikuttamiseen on varauduttu ja mediaseurantaa tiivistetään.

– Yksi voi olla, että jotain väärää informaatiota, disinformaatiota pyritään syötämään. Se on yksi, mitä seurataan tarkkaan, Perttula sanoo.

Riski erilaisille mielenosoituksille on suurtapahtuman aikaan normaalia suurempi.

– Normaalistikin on selvää, että isot tapahtumat ovat hyvä paikka osoittaa mieltä. Olemme miettineet monia muitakin skenaarioita, mutta en tarkemmin mielelläni niitä lähtisi avaamaan.

"Näkevät tämän aikamoisena vastatoimena"

Tampereen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, kiekkovaikuttaja Kalervo Kummola vakuuttaa, että kaupungin ja kisaorganisaation varautuminen on hyvällä tasolla. Kummola sanoo painottaneensa varautumisen tärkeyttä siitä lähtien, kun Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin kisoista sotatoimien alettua.

– Jääkiekko on Putinin mielilaji ja venäjän kansan ykkösurheilu. Totta kai he näkevät tämän aikamoisena vastatoimena heitä kohtaan. Päätökset ovat tietysti kansainvälisen liiton, ja iskut kohdistuvat sinne. Mutta me siitä sitten vastaamme, jos niistä vastataan. Uskon kuitenkin, että kaikki menee hienosti.