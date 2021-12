SM-liigassa ollaan valmiina toimiin: "Tekee tähän maahan yllättäviä asioita" – pomo vihjaa seuraavasta liikkeestä

Pistekeskiarvo mukana työkalupakissa

– Tämä uusi variantti (omikron) tekee tähän maahan yllättäviä asioita. Meillä on varauduttu siihen, että pystytään tarvittaessa reagoimaan erilaisiin vaihtoehtoihin, mitä meillä työkalupakissa on.

– Pakissa on niin paljon tavaraa, että ei oikein tiedä, mitä otetaan käyttöön. Odotetaan nyt, mihin suuntaan tämä menee. Varmaan ensi viikko näyttää suuntaa, mitä päätöksiä valtiovalta ja viranomaiset tekevät. Sitten me saamme tietää, mitä me joudumme tekemään vai joudummeko me tekemään mitään.