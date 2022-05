Leijonien MM-kotikisat otollinen ikkuna Venäjän häirintäyrityksille – "Sieltä on varsin kovaa tekstiä tullut"

"Varautuminen on viisautta"

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorin Jarno Limnéllin mukaan kevään kisatapahtumaan liittyy hybridivaikuttamisen riski. Limnéllin mukaan Suomen on varauduttava MM-kisojen kyberturvallisuuteen, koska tekniikalla on keskeinen rooli kisojen onnistuneessa järjestämisessä.

– Kyberturvallisuuteen ja kyberriskeihin on siinä mielessä syytä varautua huolella. Varautuminen on viisautta. Erilaiset vaikuttamisen keinot, on se sitten kybermaailman puolella tapahtuvaa informaatiovaikuttamista tai jotain muuta, on otettava huomioon riskiarvioissa, Limnéll sanoo.