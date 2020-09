Puukotus ulkoilualueella Tampereella: 17-vuotias poika vangittu murhan yrityksestä epäiltynä

Teosta epäillään 16- ja 17-vuotiaita tamperelaispoikia. Aluksi poliisi tutki asiaa tapon yrityksenä, mutta nyt nimike on koventunut murhan yritykseksi.

Poliisi nähnyt netissä leviävän videon

Yle kertoo, että sosiaalisen median Snapchatissa on levinnyt video, jossa joku kävelee hiekkatiellä puukko kädessään. Kinnunen on tietoinen videosta ja hän on sen nähnyt.