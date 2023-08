Yhdenvertaisuusvaltuutettu hallituksen rasismitiedonannosta: Vielä tarvitaan paljon konkreettisia toimia

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmanin mukaan hallituksen rasismitiedonannossa on elementtejä, jotka voivat parantaa vähemmistöjen asemaa, vaikka asiaa onkin vielä varhaista arvioida. Konkretiaa tarvitaan lisää.



– Tässä on elementtejä, jotka voivat parantaa vähemmistöjen asemaa, mutta tarvitaan vielä paljon konkreettisia toimia, ja että viesti on hyvin johdonmukaisesti se, että hallitus suhtautuu vakavasti antirasistiseen työhön, kertoo Stenman.

16:23 Rasismi ja vihapuhe ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan normalisoituneet Suomessa – mutta mitä on klassinen rasismi?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Orpo: "Rasismille Suomessa ei ole tilaa"

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus sitoutuu yhdenvertaisuuden edistämiseen laaja-alaisesti ja koko vaalikauden ajan.



– Rasismille Suomessa ei ole tilaa. Poliittisten päättäjien on näytettävä esimerkkiä turvallisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamisessa, ja koko yhteiskunnan panosta tarvitaan, Orpo sanoi hallituksen tiedonannon julkistamisen yhteydessä torstaina.



Valtioneuvosto hyväksyi torstaina yleisistunnossaan eduskunnalle annettavan tiedonannon.



Hallitus aikoo kriminalisoida holokaustin kieltämisen Suomessa. Samalla vainojen uhrien muistopäivää aletaan viettää kansainvälisen käytännön mukaisesti eli holokaustin uhrien muistopäivänä.



Hallitus selvittää myös mahdollisuudet natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen.



Stenmanin mielestä holokaustin kieltämisen kriminalisointi ja natsisymbolien kieltämisen selvittäminen selkeyttää sitä viestiä, että myös kaikkein karkein rasismi ja antisemitismi ovat Suomessa yksiselitteisesti kiellettyjä.

7:00 Näin hallitus pyrkii kitkemään rasismia: muun muassa holokaustin kieltäminen lainvastaiseksi.

Yhteensä 23 eri toimenpidettä

Kaikkiaan hallituksen tiedonannossa on 23 eri toimenpidettä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Hallitus ohjaa tiedonannossa mainituille toimille riittävät resurssit budjettiriihessään menokehysten puitteissa.



– Kokoluokka tarkentuu varmasti sitten valtiovarainministerin johdolla käydyissä budjettineuvotteluissa, mutta alkuperäinen arvio on 1–1,5 miljoonan euron luokkaa, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.



Stenmanin mukaan tiedonannossa on konkretiaa, mutta vielä tarvitaan syventämistä, suunnittelua ja resursseja. Ennen täsmällisempiä suunnitelmia on vaikeaa arvioida, kuinka paljon rahoitusta tarvittaisiin.

7:44 Oppositio on kommentoinut hallituksen rasismitiedonantoa – keskusta ei aio äänestää hallitusta vastaan.