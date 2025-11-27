Vladimir Putin puhui Kirgisiassa erikoisella äänellä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin matkusti alkuviikosta valtiovierailulle Kirgisiaan. Putin ja Kirgisian presidentti Sadyr Žaparov tapasivat maan pääkaupungissa Biškekissa.
Valtionpäämiehet pitivät tiedotustilaisuuden liittyen maiden väliseen kauppaan ja taloudelliseen yhteistyöhön.
Huomiota tilaisuudessa kiinnitti Putinin ääni, joka oli käheä.
Yläpuolelta löytyvältä videolta on kuultavissa, kuinka presidentti lukee paperista ääneen flunssaisen kuuloisena.
Asiaa päätyi lopulta kommentoimaan myös Kreml. Presidentin lehdistösihteerin Dmitri Peskovin mukaan on normaalia, että aika ajoin Putinin "ääni käheytyy hieman".
– Sellaista sattuu. Se ei vaikuta millään tavalla hänen työhönsä tai aikatauluihinsa, Peskov totesi uutistoimisto TASS:n mukaan.
Kreml päätyi kommentoimaan asiaa hyvin lyhyesti, eikä se kertonut tarkemmin, mistä syystä presidentin ääni kuulosti käheältä.