Putin vahvistaa siteitään lännen ulkopuolella – keskusteli Turkin ja Iranin presidenttien kanssa Syyriasta sekä Ukrainan viljasta

Turkki on toiminut Ukrainan sodassa välittäjänä erityisesti viljakuljetusten kysymyksessä. Ukrainan satamia saartavaa Venäjää on syytetty ruokakriisin tahallisesta aiheuttamisesta.

Turkin sotasuunnitelmiin Syyriassa suhtaudutaan nuivasti

Turkin arvioitiin hakevan tapaamiselta myös Venäjän ja Iranin hyväksyntää Turkin uudelle hyökkäykselle Pohjois-Syyriaan. Turkki on halunnut vallata Pohjois-Syyriasta 30 kilometriä syvän "turvavyöhykkeen", joka olisi suunnattu Syyrian kurditaistelijoita vastaan.

– Tämä on ehdottomasti haitaksi Syyrialle, Turkille ja alueelle, eikä sillä saavuteta poliittisia toimenpiteitä, joita Syyrian hallitus odottaa, Khamenei sanoo lausunnossaan.

Myös Venäjä ja Syyrian hallinto ovat suhtautuneet kielteisesti Turkin aikeisiin. Venäjä, Turkki ja Iran ovat kukin osallistuneet Syyrian yli 10 vuotta jatkuneeseen sisällissotaan, jossa Venäjä ja Iran tukevat presidentti Bashar al-Assadin hallintoa. Turkki puolestaan on tukenut osaa keskushallintoa vastaan kapinoivista ryhmistä.

Venäjä vahvistaa siteitään lännen ulkopuolella

Venäjälle tapaaminen Teheranissa on keino vahvistaa suhdetta Iraniin, joka on niin ikään länsiblokin asettamien pakotteiden saartama. Vuosien ajan maailmankaupasta eristettynä ollut Iran on joutunut kehittämään omaa kotikutoista teknologiaansa, josta Venäjä voi hyötyä.