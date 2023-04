Venäläisrahoitteisen ydinvoimalan reaktori käynnistyy tänään Turkissa – Putin ja Erdogan osallistuvat seremoniaan etänä

Turkki ja Venäjä sopivat Akkuyun ydinvoimalan rakentamisesta vuonna 2010. Turkin mukaan sen on määrä tuottaa valmistuessaan noin 10 prosenttia maan sähkön tarpeesta.

Toistaiseksi ei ole selvää, milloin ydinvoimala alkaa tuottaa sähköä, mutta ydinvoimauutisista raportoivan VNN -media on kertonut aiemmin, että sähköntuotannon toivotaan alkavan ensi vuonna.

Erdogan joutui perumaan useita vaalitapahtumia

Viime viikkoina Erdogan on kampanjoinut tiiviisti Turkissa toukokuun 14. päivänä pidettävien tärkeiden vaalien vuoksi, jotka uhkaavat hänen parikymmenvuotisen valtakautensa jatkumista. Akkuyun ydinvoimalan polttoaineseremonia oli yksi merkittävimmistä vaalitilaisuuksista.

Erdoganin terveyden spekuloiminen voi johtaa syytteeseen

Turkin medioiden mukaan Erdogan on perunut myös tämäniltaisen, useilla kanavilla samanaikaisesti esitettävän televisioesiintymisen, jonka oli määrä tavoittaa Euroopassa asuvat turkkilaisäänestäjät.

Erdoganin – kuten Putininkin – terveydentilasta on aina liikkunut paljon huhuja: hänen värittömiä kasvojaan tai heikolta näyttänyttä kävelyään on spekuloitu sosiaalisessa mediassa sekä Turkin harvoissa riippumattomissa tai opposition omistuksessa olevissa medioissa.

Tämänkin jälkeen vuodesta toiseen Erdogan on hyvin jaksanut puuttua pienempiinkin, myös tavallisesti presidentin toimivaltaan kuulumattomiin asioihin johtaessaan Turkkia ilman, että hänen terveydentilansa olisi estänyt sen.

Venäjän vastaiset pakotteet hankaloittivat ydinvoimalan rakentamista

Turkissa jotkut arvostelijat ovat kuitenkin pitäneet reaktorin käynnistämisseremoniaa ennenaikaisena sen valmistusvaiheeseen nähden, ja he uskovat, että sitä on kiirehditty toukokuun vaaleja silmälläpitäen.

– Kyllä, meillä on ollut tiettyjä logistisia ongelmia, hän sanoi tänään paikalla olleille toimittajille ennen seremonian alkamista.

Turkki pitänyt yllä tiiviitä Venäjä-suhteita sodan aikana

Turkki on ollut sotilasliitto Naton jäsen jo vuodesta 1952, ja sillä on yksi Naton merkittävimmistä armeijoista. Silti Turkki on pitänyt yhä yllä suhteita Venäjään sen Ukrainassa aloittamasta hyökkäyssodasta huolimatta.