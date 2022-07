Putin tapaa tänään Erdoğanin – "On monen mielestä arveluttavaa"

Tapaaminen on Putinille vasta toinen ulkomaanmatka maan aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan, kertoo Le Monde . Putin vieraili Tadzhikistanissa kesäkuussa.

Puheenaiheena myös Venäjän viljan saarto

Kremlin mukaan tapaamisessa keskustellaan Syyrian tilanteesta. Putin puhuu myös kahdenvälisesti Erdoganin kanssa, ja AFP:n Kremlin-lähteiden mukaan näiden keskustelujen aiheena on viljan vienti Ukrainasta.

Miksi Nato-maa tapaa Venäjän?

– Kyllä se ilman muuta kiristää välejä, riippuen tietysti siitä, mitä kokouksesta tulee ulos. Jo pelkkä tapaaminenkin on monen mielestä arveluttavaa, ja tämä koskee niin Irania kuin Venäjääkin. Tapaamisen luonne saattaa heittää lisää vettä myllyyn keskusteluun siitä, mikä on Turkin asema Natossa. Jos Turkki käy lehmänkauppaa liittokunnan merkittävimmäksi uhaksi nimetyn valtion kanssa, niin kyllähän se on iso asia koko liittokunnan kannalta, Forsberg sanoo.