Putin selitti, miksi halusi muuttaa Venäjän perustuslakia

– Sinä aikana, kun olen ollut presidenttinä, minulle on käynyt ilmiselväksi, että jotkut asiat eivät toimi kuten pitäisi. Siksi ehdotin muutoksia. Mutta en sen takia, että voisin lisätä valtaani, Putin sanoi.

Selittäessään ehdotettujen muutosten motiiveja Venäjän presidentti mainitsi esimerkin terveydenhuollon ja koulutusjärjestelmän usein esille nousevista kysymyksistä. Putinin mukaan kunnallisella tasolla on tärkeää varmistaa, että perusterveydenhuolto on hyvä ja sairaanhoitoa on saatavilla alueellisista eroista riippumatta. Tätä varten pitäisi olla yhtenäinen viranomaisjärjestelmä, jota ei tällä hetkellä ole.