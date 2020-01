5 kuumaa kysymystä Venäjän hallituksen erosta – mitä nyt tapahtuu?

Tässä viisi tärkeää kysymystä siitä, mitä Venäjällä on tällä hetkellä meneillään.

Miksi vanha hallitus päätti erota?

– Tässä kontekstissa on ilmiselvää, että meidän hallituksena pitää antaa maamme presidentille mahdollisuus päättää kaikista tarpeellisista muutoksista. Näissä olosuhteissa olisi mielestäni oikein, että hallitus hakisi eroa, Medvedev totesi.

Jääkö Venäjä ilman hallitusta?

Nykyiset ministerit siis jatkavat tehtävissään, kunnes uusi hallitus on valittu.

Milloin uusi hallitus valitaan?

Venäjän nykyisen perustuslain mukaan presidentti nimittää pääministerin duuman hyväksymisen jälkeen. Pääministeri on nimitettävä viimeistään kahden viikon kuluttua hallituksen eroilmoituksesta. Putin on jo ehdottanut uudeksi pääministeriksi Venäjän liittovaltion veroviraston päällikköä Mihail Mishustinia, ja huomenna torstaina duuma käsittelee ehdotusta. Päätös ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on tehtävä viimeistään viikon kuluttua ehdotuksen julkistamispäivästä.