Putin kommentoi voitonpuheessaan Navalnyin kuolemaa ja sotaa Ukrainassa

Navalnyi kuoli helmikuun puolivälissä epäselvissä olosuhteissa vankileirillä Siperiassa. 47-vuotiaana kuolleen Navalnyin lähipiiri on sanonut Venäjän johdon määränneen Navalnyin murhan, ja länsimaiden johtajat ovat sanoneet Putinin olevan vastuussa Navalnyin kuolemasta.

Jo ennen Navalnyin kuolemaa oppositiojohtajan nimeä kuultiin Putinin itsensä huulilta vain ani harvoin, ja edelliskerrasta on kulunut vuosia. Putin on tyypillisesti puhunut Navalnyista julkisuudessa vain kiertoilmauksilla.

Navalnyin kuolemasta Kreml on tähän asti ollut virallisissa yhteyksissä pääosin vaiti.

Putin julistettiin ylivoimaiseksi voittajaksi

Valtiollisen VTsIOM-mielipidemittauslaitoksen mukaan Putin on saamassa 87 prosentin kannatuksen näytösluonteisissa vaaleissa.

Putinin mukaan viikonlopun presidentinvaalien tulos osoittaa venäläisten tuen hänen johtajuudelleen. Todellisuudessa Venäjän vaaleissa on kuitenkin kyse poliittisesta näytelmästä, sillä Putinilla ei ollut todellisia vastaehdokkaita ja käytännössä kaikki oppositiotoiminta on tukahdutettu.

Venäläisjohtaja kuitenkin sanoi viranomaisten ryhtyvän toimiin äänestyslipukkeitaan tärvelleitä vastaan. Putinin mukaan äänestyslipukkeensa pilanneet ihmiset on "hoideltava".

Putin: Venäjä niskan päällä Ukrainassa

Putinin on katsottu hakevan näennäisvaaleilta paitsi veruketta vallassa pysymiselleen, myös hyväksyntää Ukrainan hyökkäyssodalle, jonka anti Venäjälle on toistaiseksi ollut laihanlainen ja hintalappu valtava.

– Oli kyseessä kuka tahansa tai halusivat he kuinka paljon tahansa pelotella meitä tai nujertaa meidät, meidän tahdonvoimamme ja tietoisuutemme -- kukaan ei ole onnistunut sellaisessa kautta historian. Se ei ole toiminut nyt eikä se tule toimimaan jatkossakaan. Ei koskaan, Putin sanoi televisioidussa puheessaan.

Putin väitti myös joukoillaan olevan suuri etu taistelukentällä. Näin siitäkin huolimatta, että Ukraina on tehnyt edeltävän viikon aikana merkittäviä ilmaiskuja Venäjää vastaan.

Näytösvaalit järjestettiin myös Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla, jotka Venäjä on liittänyt laittomasti itseensä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kritisoinut Putinia diktaattoriksi, joka on humaltunut vallasta.