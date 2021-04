Putin ei kieltäytyisi Bidenin kutsusta, uskoo suomalaistutkija: "Suhteet ovat kireät ja huonot, mutta..."

– En pidä sitä kauhean todennäköisenä. Venäjälle tällaiset suurvaltatapaamiset ovat tärkeitä, sillä Venäjä on vaalinut suurvalta-identiteettiänsä. Tämänkaltaiset tilaisuudet ovat juuri sellaisia, millä Venäjä haluaisi maailmaa hallita.

– Lisäarvo Venäjälle ja Yhdysvalloille olisi tässä tapauksessa ehkä se, että asiat on järjestetty hyvin. Mutta ei se keskustelujen sisältöön vaikuttaisi – ne ovat suurvaltojen omia asioita.

Mahdollisena tapaamispaikkana pidetään Suomen lisäksi ainakin Itävaltaa. Pesu ei vielä osaa arvioida, kuinka todennäköistä on tapaamisen toteutuminen Suomessa.

– Se jää nähtäväksi. Trumpin ja Putinin kokous täällä, joka Suomen osalta meni hyvin, jätti osalle yhdysvaltalaisista vähän huonon jälkimaun, kun tiedostustilaisuus oli mitä oli. Mutta kun Suomi spekulaatioissa mukana on, niin totta kai mahdollisuudet tähän on.

Etukäteen on odotettavissa, että keskusteluissa nousisi esiin Ukrainan tilanne. Tutkijan mukaan pöydällä olisi myös Yhdysvaltain ja Venäjän keskinäisiä suhteita.

– Jännitteiden hallinta on hyvin olennainen kysymys. Suhteet ovat kireät ja huonot, mutta kummallakaan ei ole halua siihen että ne kehittyisivät entistä huonommaksi. Yhdysvalloille tämä on tärkeää, koska he keskittyvät entistä enemmän Aasiaan ja haluavat tähän Euroopan näyttämön vakautta.