Tapaavatko suurvaltojen presidentit jälleen Helsingissä? "Meillä on hyvät valmiudet" – mahdollisen huippukokouksen pitäjäksi tarjoutui toinenkin maa

Tuo Helsingin tapaaminen on edellinen Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen huippukokous. Suomen pääkaupunki on noussut esiin myös nyt, kun spekulaatiot uudesta kokouksesta ovat käynnistyneet. Presidentti Joe Biden ehdotti eilisessä puhelinkeskustelussaan Putinille tapaamista jossakin kolmannessa maassa.

– Se on hyvä kysymys, mutta olemme vielä hyvin alkuvaiheessa prosessia. Kun meillä on lisätietoja, aiomme ne kyllä kertoa, Psaki vastasi eilisiltana toimittajan kysymykseen.

Suomi tarjonnut palveluksiaan

MTV Uutisten Tasavallan presidentin kansliasta saaman lausunnon mukaan Suomi on esittänyt tarjouksen kokousjärjestelyistä molemmille suurvalloille. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteli Putinin kanssa eilen, pian Bidenin ja Putinin puhelun jälkeen.

– Suomi on aina tarjonnut diplomaattisia hyviä palveluksiaan. Mitä tulee tähänkin mahdolliseen tapaamiseen; valmius sen järjestelyihin on esitetty kummallekin taholle, kanslian lausunnossa todetaan.

Suomen tarjous sekä Niinistön ja Putinin puhelun ajankohta on huomioitu myös kansainvälisessä mediassa, kun tapaamisen paikkaa on arvuuteltu. Yhdysvaltojen ja Venäjän tapaamisia on järjestetty Helsingissä myös Trumpin ja Putinin tapaamisen jälkeen.