Rugbyn naisten MM-kisoissa pamahti mittava pelikielto, kun Ranskan hyökkääjä Axelle Berthoumieu syyllistyi paheksuttavaan temppuun ottelussa Irlantia vastaan.
Berthoumieulle on lätkäisty 12 ottelun pelikielto Irlannin Aoife Waferin puremisesta Ranskan voitokkaassa puolivälieräottelussa. 25-vuotiasta ei täten nähdä enää MM-turnauksen aikana ranskalaisten kokoonpanossa.
Berthoumieun temppu puolestaan näkyi hyvinkin selvästi ottelun katsojille, vaikka ottelun erotuomari ei siihen pelin aikana puuttunut. Päätös ottelun jälkeisestä pelikiellosta saatiin BBC:n mukaan tehtyä myös tv-kuvia hyödyntäen.
Berthoumieu myönsi syyllistyneensä punaisen kortin arvoiseen rikkeeseen, mutta aikoo valittaa pelikiellon pituudesta.
12 ottelun pelikielto sulkee Berthoumieun pois lauantain MM-välierästä Englantia vastaan sekä ensi viikon pronssiottelusta tai finaalista. Sen lisäksi häneltä jää sivuun seuraavat 10 kotimaan ottelua maaliskuuhun 2026 asti, ellei pannaa lyhennetä.