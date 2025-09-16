FC Barcelonan entinen keskuspuolustaja Samuel Umtiti, joka oli keskeinen hahmo Ranskan voittaessa jalkapallon MM-kisat vuonna 2018, on ilmoittanut lopettavansa uransa 31-vuotiaana.
Olympique Lyonnaisissa uransa aloittanut Umtiti liittyi Barcelonaan vuonna 2016 ja pelasi yhteensä 133 ottelua katalonialaisseuran riveissä. Ranskalaistoppari auttoi Barcelonan muun muassa kahteen La Ligan mestaruuteen.
Umtiti, jonka uraa haittasivat krooniset polven rustovaivat, pelasi viimeiset pelinsä Ranskan Ligue 1 -seura Lillessä.
– Intensiivisen uran jälkeen, jossa oli sekä nousuja että laskuja, on tullut aika sanoa hyvästit. Annoin kaikkeni intohimolla enkä kadu mitään, Umtiti kirjoitti sosiaalisessa mediassa myöhään maanantaina.
– Haluan kiittää kaikkia seuroja, puheenjohtajia, valmentajia ja pelaajia, joiden kanssa minulla on ollut etuoikeus työskennellä.
Umtiti, joka teki Ranskan voittomaalin vuoden 2018 MM-kisojen välierässä Belgiaa vastaan, oli myös avauskokoonpanossa finaalin 4–2-voitossa Kroatiaa vastaan.
Paul Pogba ja Samuel Umtiti juhlimassa jalkapallon maailmanmestaruutta vuonna 2018./All Over Press