Puolustusselonteko vanheni professorin mielestä jo ennen sen käsittelyä – hallitus toppuuttelee

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei lähde arvioimaan sitä, pitäisikö valtioneuvoston puolustusselonteko kirjoittaa osittain uusiksi muuttuneen kansainvälispoliittisen tilanteen takia.

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg katsoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että puolustusselonteko tulisi kirjoittaa osittain uusiksi, koska Yhdysvaltojen politiikassa on Donald Trumpin valtaannousun myötä tapahtunut raju muutos.

Forsberg katsoo myös, että Naton pelote on rapautumassa.

– Puolustusselonteko on nyt eduskunnan käsissä. Se on valiokunnissa, ne kuulevat asiantuntijoita ja arvioivat tilannetta, Petteri Orpo sanoi STT:lle eduskunnassa.

– Luotan siihen, että eduskunta arvioi tilanteen, Orpo jatkoi.

Orpon mukaan valtioneuvosto laati puolustusselonteon parhaan tietonsa mukaan ja niin, että se kestää aikaa.

STT on nähnyt Forsbergin lausunnon, josta uutisoi aiemmin Yle.

Häkkänen: Jäitä hattuun

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on selonteon päivitystarpeesta Forsbergin kanssa eri linjoilla.

Häkkänen sanoi eduskunnassa toimittajille pitävänsä näkemystä selonteon uudelleenkirjoitustarpeesta hieman erikoisena. Yhdysvallat on Häkkäsen mukaan edelleen sitoutunut Natoon.

– Yhdysvaltain hallinto toki tekee uudelleen asemoitumista, Häkkänen sanoi.

Häkkäsen mukaan selonteko on rakennettu kestämään aikaa, ja esimerkiksi paine nostaa Euroopan puolustusmenoja on ollut tiedossa jo selontekoa kirjoitettaessa.

Häkkänen sanoi myös, että Ukrainan neuvotteluiden tilanne pitäisi pitää erillään Euroopan ja Naton puolustusjärjestelyistä.

– Kannustan pistämään vähän jäitä hattuun tässä asiassa ennen kuin nähdään, miten USA:n hallinto tosiasiallisesti suhtautuu Euroopan puolustuksen elementteihin, Häkkänen sanoi.

"Pelote on pikemminkin kasvamassa"

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ei näe perusteita sille, että puolustusselontekoa pitäisi kirjoittaa uudestaan.

– Minulla on täysi luottamus puolustusministeriin ja hänen johtamaansa puolustusministeriöön ja myös itse selontekodokumenttiin, joka itse asiassa aika syväluotaavasti käy läpi erilaisia tilanteita ja myös sitä tulevaisuutta, että Yhdysvallat pitemmällä aikavälillä siirtää fokustaan yhä enemmän indopasifiselle alueelle ja joka myös lähtee siitä, että Eurooppa kantaa suuremman vastuun omasta puolustuksestaan, Valtonen sanoi STT:lle eduskunnassa.

Valtonen ei myöskään allekirjoita Forsbergin arviota siitä, että Naton pelote olisi rapautumassa Yhdysvaltain linjanmuutosten seurauksena. Hänen mukaansa ei ole minkäänlaista syytä kyseenalaistaa Naton peruskirjan yhteistä puolustusta koskevaa viidettä artiklaan.

– Päinvastoin kaikki viestit mitä me Yhdysvalloilta saamme on, että tuki Natolle ja artikla viidelle on täysin ennallaan, Valtonen painotti.

Valtosen mukaan Naton pelote on pikemminkin kasvamassa kuin rapautumassa.

– Päinvastoin sitähän koko ajan vain kasvatetaan, kun Eurooppa alkaa kantaa yhä suuremman osan tästä vastuusta, Valtonen summasi.

