Oppositiopuolueiden mielestä puolustusselonteossa huomioitava USA:n muuttunut linja – Häkkänen eri mieltä

Puolustusministeri Antti Häkkäsen mielestä maailmanpolitiikan pinta-aallokko ei anna syytä linjanmuutoksiin.

Oppositiopuolueet keskusta ja vasemmistoliitto vaativat, että valtioneuvoston puolustusselontekoa tulee päivittää Yhdysvaltain muuttuneen politiikan takia.

Puolustusselonteon lähetekeskustelu pidettiin torstaina eduskunnassa. Selonteko julkaistiin joulukuussa, minkä jälkeen Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on presidentti Donald Trumpin valtaannousun myötä tapahtunut raju muutos. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg on tuonut esiin, että selonteko tulisi kirjoittaa osittain uusiksi, koska sotilasliitto Naton pelote on osittain rapautumassa.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Räsänen sanoi, että puolustusselonteko on pääpiirteittäin kattava ja linjaa puolustuksen kehittämisen tuleville vuosille.

– Huomionarvoista on, että selonteko on laadittu ennen Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikan nopeaa muutosta ja murrosta, joka on parhaillaan käynnissä. Tältä osin selonteko on vanhentunut. Selonteon eduskuntakäsittelyssä on muuttuva tilanne huomioitava ja tarkennettava tarvittaessa Suomen linjaa, Räsänen sanoi.

Vasemmistoliiton Timo Furuholm puolestaan sanoi, että selonteko on nykyisellään puutteellinen, koska se ei huomioi Yhdysvaltain linjanmuutosta.

– Tämä Yhdysvaltojen uusi suunta ei lupaa hyvää Ukrainan tai Euroopan tulevaisuudelle, sillä Trumpin arvaamaton hallinto on pettänyt Ukrainan ja myötäilee (Venäjän presidentti Vladimir) Putinia, Furuholm sanoi.

– Tulevassa mietinnössään puolustusvaliokunnan on huomioitava maailmanpolitiikan muuttunut tilanne, jota selonteko ei nyt huomioi ollenkaan.

Häkkänen puolustaa

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) vakuutti, ettei puolustusselonteko ole ehtinyt vanhentua. Hän sanoi, että selonteon linjaukset ulottuvat 2030-luvulle.

– Viime viikkoina koettu ja edelleen jatkuva kansainvälisen turvallisuuspolitiikan turbulenssi osoittaa, että pitkän aikajänteen ohella tarvitsemme myös nopeaa reagointia ja lyhyemmän aikajänteen toimia, Häkkänen sanoi.

– Onko selonteko ehtinyt jo vanhentua? Ei ole. Päinvastoin, kaikki selonteon politiikkalinjaukset, joita tähän olemme huolellisesti tuoneet, ja kehittämistoimet, ovat juuri niitä asioita, joita meidän pitää tehdä tässä tilanteessa entistäkin painokkaammin ja entistäkin nopeammin.

Häkkäsen mukaan olisi todella vakava paikka todeta, että jotkin selonteon linjaukset ovat vanhentuneet. Ministerin mielestä pari viikkoa metakkaa "otsikkotasolla" ei anna siihen syytä.

– Kaikki me olemme samaa mieltä siitä valtavasta kansainvälisen politiikan kohinasta, pinta-aallokosta. Mutta onko joku oikeasti näitä syvävirtauksia, linjauksia lähdössä muuttamaan? Häkkänen ihmetteli.

Häkkänen nosti esiin tapaamisensa Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin kanssa Münchenissä aiemmin tässä kuussa. Ministerin mukaan Hegsethin viesti oli, että Yhdysvallat on sitoutunut Natoon ja kahdenväliseen puolustusyhteistyöhön.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei keskiviikkona ottanut kantaa siihen, pitäisikö selonteko kirjoittaa osittain uusiksi. Orpo totesi, että selonteko on nyt eduskunnan käsissä.

Harjanne: Euroopan ryhdistäydyttävä

SDP:n Mika Kari sanoi, että on hallituksen tehtävä arvioida, tuleeko selontekoa vallitsevan tilanteen valossa täydentää.

– Toinen vaihtoehto on, että eduskunta antaa vastauksenaan selontekoon tarpeellisen päivityksen turvallisuusympäristöstämme, joka on voimakkaassa muutoksessa Yhdysvaltain politiikan täyskäännöksen myötä.

Kari sanoi, ettei Häkkäseltä ollut aivan rehellistä väittää, että selonteko ei olisi lainkaan vanhentunut.

Vihreiden Atte Harjanne totesi puheessaan, että selonteko ei enää täysin vastaa toimintaympäristön osalta käsillä olevaa tilannetta, mutta kuvaa ajantasaisesti Suomen maanpuolustuksen tarpeita.

Harjanne sanoi, että Yhdysvaltoja johtaa presidentti, joka toistelee Kremlin propagandaa, kiristää Ukrainaa ja on hypännyt YK:n äänestyksissä Venäjän ja Pohjois-Korean kanssa samaan leiriin. Tärkein johtopäätös tästä on Harjanteen mukaan se, että Euroopan on ryhdistäydyttävä ja otettava puolustuksensa omiin käsiinsä.

– Voi olla, että Trump on vain ryppy transatlanttisessa rakkaudessa. Silti siinäkin tapauksessa entistä vahvempi Eurooppa olisi hyvä asia. Jos Trumpin linja on pahimpien pelkojen mukainen ja muutos pysyvämpää sorttia, se on välttämättömyys.