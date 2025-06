Puolustusselonteko: Droonisotaan panostettava

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mukaan selonteko on yhä ajan tasalla.

Eduskunnan puolustusvaliokunta katsoo puolustusselontekoa koskevassa mietinnössään, että Puolustusvoimien on laitettava droonisodankäyntiin merkittävästi lisää resursseja.

Tätä kehittämistyötä on tehtävä tiiviissä yhteistyössä Ukrainan kanssa, sillä ukrainalaisilla on paras ymmärrys droonisodankäynnin kehittymisestä, valiokunta katsoo.

– Valiokunta pitää tärkeänä, että suomalainen puolustusteollisuus hakee ennakkoluulottomasti yhteistyömahdollisuuksia ukrainalaisten kanssa, toteaa valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) valiokunnan tiedotteessa.

Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan Ukrainan sota on edennyt pääosin tavalla, johon suomalaisessa puolustussuunnittelussa on varauduttu. Uutta on kuitenkin miehittämättömien ilma-alusten eli droonien rooli.

Valiokunta julkaisi mietintönsä tänään. Selonteolla linjataan Suomen puolustusta, sen järjestelyjä ja kehittämistä 2030-luvulle.

Autto totesi, että Suomen puolustuksen perusratkaisut säilyvät tulevaisuudessakin asevelvollisuuteen perustuvan laajan reservin kouluttamisen varassa.

Selonteon ajantasaisuus kyseenalaistettiin

Autto totesi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että puolustusselontekoon liittyen on esitetty kysymyksiä siitä, onko selonteko yhä ajan tasalla.

– Mielestäni se on sitä mitä suurimmassa määrin.

Valtioneuvoston puolustusselonteon lähetekeskustelun yhteydessä helmikuussa oppositiopuolueet keskusta ja vasemmistoliitto toivat esille, että selontekoa tulisi päivittää Yhdysvaltain muuttuneen politiikan takia.

Selonteko julkaistiin joulukuussa, minkä jälkeen Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on presidentti Donald Trumpin valtaannousun myötä tapahtunut raju muutos.

Myös kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg on tuonut esiin, että selonteko tulisi kirjoittaa osittain uusiksi, koska sotilasliitto Naton pelote on osittain rapautumassa.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) vakuutti helmikuussa, ettei puolustusselonteko ole ehtinyt vanhentua.

Vasemmistoliitto jätti mietintöön vastalauseen.