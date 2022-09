Puolukkasato on tänä syksynä keskimääräistä runsaampi – "Marjat alkavat olla pikkuhiljaa valmiita poimittaviksi"

Puolukkasato kypsyy tasaisesti ympäri Suomen

"Ensimmäisiä puolukkaämpäreitä näkyy jo"

– Poimijoiden etsiminen metsistä on pelastuslaitoksille ihan peruskauraa, mutta etsiminen helpottuu, jos eksyneellä on kännykkä mukana, Peltola muistuttaa.

Etelä-Suomessa puolukkaa poimitaan paljon

Puolukan poimintakelpoisesta sadosta poimitaan eteläisessä Suomessa vuosittain noin kolmasosa ja pohjoisessa vähemmän. Poimintakelpoista marjaa on se osa sadosta, joka on kohtuullisen helposti otettavissa, eli marjaa on tiheässä ja se on lähellä tietä.