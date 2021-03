Puoluesihteerit järjestäisivät kuntavaalit yhä ajallaan

Vaaliajankohdan muutos ei sinällään ole puoluesihteerien päätettävissä, vaan vaalien siirtäminen menisi hallituksen esityksen kautta eduskuntaan vaalilain muuttamisena. Puoluesihteerit ovat kuitenkin selvittäneet tilannetta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) johdolla, sillä asiaa halutaan käsitellä yhdessä hallitus- ja oppositiopuolueiden kesken. Seuraavan kerran puoluesihteerien on määrä olla koolla perjantaina.

Kuntavaalien järjestämispäivä määritellään laissa ja tänä vuonna se on sunnuntai 18. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa pääsiäisen jälkeen.

Ministeri Henriksson on korostanut, että kynnys vaalien siirtämiselle on hyvin korkea. Hän kuitenkin totesi viikonlopun Ylen Ykkösaamussa , että mikäli tautitilanne vielä pahenee ja jos käyttöön otetaan liikkumisrajoituksia, huhtikuun vaalien järjestäminen voisi olla vaikeaa.

– Ehdottomia kantoja tällaisessa tilanteessa ei voi lyödä lukkoon. Olennaista on, että äänioikeutta voi käyttää.

– On tärkeää, että ulkona tapahtuva äänestys on mahdollista jokaisella äänestyspaikalla, jotta karanteenissa olevat pääsevät halutessaan äänestämään myös vaalipäivänä, sanoo Kokko.

– Keskusta on hyvin vahvasti tukenut koko ajan sitä, että puolueet yhteisen pöydän ääressä miettivät tätä kysymystä, eikä jokainen yksitellen. Me olemme valmiit vaaleihin vaikka tänään tai huomenna, hän lupaa.

Äkillinen tilannemuutos tarkkailussa

Mielipidemittauksissa hyvin menestynyt oppositiopuolue perussuomalaiset on vastustanut vaalien siirtämistä. Puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan vaalit tulee pitää ajallaan, eikä ajankohdan vaihtoon ole syytä.

– On huono asia, että tällaisella spekuloidaan ja tilanne velloo tällä tavalla. Se vähentää ihmisten kiinnostusta vaaleja kohtaan, jos tällaista epätietoisuutta pidetään yllä turhan takia, hän sanoo. Grönroos toivookin puheen vaalien siirtämisestä loppuvan.

Myös SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm on yhä sitä mieltä, että kuntavaalit pidetään suunnitellusti. Vaalien järjestäminen keskellä koronaepidemiaa on kuitenkin edellyttänyt äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuuden perinpohjaista selvittämistä. Hinnalla millä hyvänsä ei vaaleja Rönnholmin mukaan voida pitää.

Ei tietoa siirtovalmisteluista

Kokoomuksen puoluesihteerin mukaan demokratian toteutumisen valossa on tärkeää, että vaalit pystytään järjestämään kaikissa oloissa.

– Toisessa vaakakupissa on tietysti tämä terveysturvallisuus. Toisaalta nähdään, että vaalit voidaan pitää, jos viranomaiset ovat sitä mieltä, että vaalien toimittaminen on mahdollista. Kannatamme vaalien pitämistä, mutta siten, että terveysturvallisuus täytyy ottaa huomioon.

Samoilla linjoilla on vihreät ja puoluesihteerinsä Veli Liikanen, joka pitää perjantaisen kokouksen lähtökohtana vaalien järjestämistä suunnitellusti.

– Valmistelu on mielestäni siinä pisteessä, että voi suhtautua luottavaisesti, että vaalivalmistelut saadaan maaliin saakka kunnissa.

Oikeusministeriö etenee

– Meidän tonttimme ovat järjestelyt, ja se tontti on hoidettu.

– Vaalienhan pitää olla tasapuoliset ja mahdollistaa äänioikeutetuille lain mukaisesti mahdollisimman laajasti äänestämisen mahdollisuus. Se on perusperiaate. Toinen perusperiaate on, että vaalien siirtäminen on demokratiassa äärimmäisen poikkeuksellinen toimenpide, johon pitää ryhtyä vain hyvin painavin perustein. Nämä ovat ne kaksi periaatetta, jotka ovat vaakakupissa, Pöysti sanoi tuolloin STT:lle.