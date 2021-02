Oikeuskansleri: Kuntavaalien siirtämistä arvioitava mahdollisimman pikaisesti uudelleen

Pöysti korostaa, että hän itse varautuu ottamaan asiaan varsinaisesti kantaa vasta siinä vaiheessa, jos ja kun esitys vaalien siirtämisestä tulee valtioneuvoston päätettäväksi. Ensin asiasta on keskusteltava oikeusministeriön ja eduskuntapuolueiden kesken.

– Vaalienhan pitää olla tasapuoliset ja mahdollistaa äänioikeutetuille lain mukaisesti mahdollisimman laajasti äänestämisen mahdollisuus. Se on perusperiaate. Toinen perusperiaate on, että vaalien siirtäminen on demokratiassa äärimmäisen poikkeuksellinen toimenpide, johon pitää ryhtyä vain hyvin painavin perustein. Nämä ovat ne kaksi periaatetta, jotka ovat vaakakupissa, Pöysti sanoo.