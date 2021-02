Pöllöraati tyrmää kuntavaalien siirtämisen – "Ihan pellepuhetta"

– Pääministeri on nyt kahtena viikonloppuna peräkkäin sanonut, että on hyvä, ettei kuntavaaleja ole siirretty. Jos niitä nyt aiotaan siirtää, niin olisi kohtuullista, että se päätös tehtäisiin mahdollisimman pian. Sattumoisin eilen aamulla tuli mediakutsu, että Marin avaa puolueensa vaalikampanjan Turussa ensi viikon lauantaina.

Takarajaksi on asetettu maaliskuun alkupuoli, jolloin on ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä.

– Nyt ihan vakavasti puhuen ei me ruveta mitään vaaleja siirtämään. Kuinka monet vaalit on käyty korona-aikana maailmalla paikoissa, joissa koronatilanne on ollut paljon pahempi ja demokratia paljon heikompi kuin meillä?