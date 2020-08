Vaalijohtaja: Viime kevään poikkeusoloissa kuntavaaleja ei olisi voitu järjestää

– Silloin meidän olisi pitänyt vaalit siirtää ainakin puoli vuotta eteenpäin. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, Arto Jääskeläinen sanoo STT:lle.

– Varmasti nyt syksykin näyttää, miten tautitilanne kehittyy, ja ratkaisuja pitää tästäkin näkökulmasta tehdä. Kevääseen on kuitenkin vielä aikaa, Marin sanoi.

Kuntavaalit on määrä järjestää ensi huhtikuussa. Vaalipäivä on 18. huhtikuuta.

Vaalijohtaja Jääskeläisen mukaan kynnys vaalien siirtämiseen on oikeusministeriön näkökulmasta erittäin korkea. Hänen mukaansa vaaleja on kuitenkin tarvittaessa voitava siirtää, jos tilanne on todella paha.