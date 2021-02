Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tyrmäsi kuntavaalien siirtoaikeet – näin hän vastasi MTV Uutisille asiasta aiemmin: "Kukaan meistä ei ole ennustaja"

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua siitä, onko vaalien järjestäminen turvallista tai järkevää tämänhetkisessä epidemiatilanteessa.

Viime perjantaina oikeusministeri Henriksson kertoi MTV Uutisille, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ollut laatimassa oikeusministeriön kanssa tarkkoja ohjeistuksia siitä, miten kunnissa kuntavaalit voidaan järjestää terveysturvallisesti.

– Hallitus lähtee siitä, että kuntavaalit pidetään silloin (18.4.), mutta kukaan meistä ei ole ennustaja, kukaan ei vielä tiedä, mikä tämä koronatilanne silloin kaiken kaikkiaan on.

– Kun tautitilanne on se, mikä se tällä hetkellä on, niin silloin on mahdollista järjestää vaalit, Henriksson vakuutti perjantaisessa haastattelussa.